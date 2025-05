Nouvelle Vauge podbija Cannes .Dlaczego Quentin Tarantino kocha ten film?

fot. materiały prasowe

Nouvelle Vague to film o francuskiej Nowej Fali, który jest spojrzeniem na początki nurtu w ujęciu amerykańskiego reżysera Richarda Linklatera. Wybitny twórca tak docenianych produkcji, jak Przed północą, Hit Man czy Boyhood, opowiada o legendarnym Jeanie-Lucu Godardzie i jego pracy nad pierwszym filmem Do utraty tchu. Wszystko jest wizualnie utrzymane w charakterystycznym stylu, jakby dzieło zostało stworzone w latach 60. ubiegłego wieku.

Quentin Tarantino kocha Nouvelle Vague

Informowaliśmy Was o tym, że film tak bardzo spodobał się Quentinowi Tarantino, że obejrzał go dwa razy jednego dnia. Czemu? Pozytywne recenzje krytyków nie dają konkretnej odpowiedzi, ale po seansie tego dzieła w Cannes wydaje się to dla mnie oczywiste. To film od kinomaniaka, dla kinomaniaków, o kinomaniaku. Jeśli ktoś kocha kino, da się oczarować ekranową magią i będzie się świetnie bawić. A miłość Tarantino do kina i filmów jest znana od lat, więc nic dziwnego, że tak go porwało! Komedia o kulisach pierwszego filmu Jean-Luca Godarda bawi i wywołuje emocje — przeczytajcie więcej w recenzji!

Cannes w domu, czyli Klub Konesera

Zanim Nouvelle Vague trafi do Polski, można zaznajomić się z dobrym festiwalowym kinem w Klubie Konesera w serwisie Polsat Box Go. W ofercie jest wiele wybitnych propozycji, które królowały w Cannes. Dziś polecam Wam film Najgorszy człowiek na świecie w reżyserii Norwega Joachima Triera. Grająca główną rolę Renate Reinsve została nagrodzona za najlepszą kreację aktorską! Komedia obyczajowa wzrusza i rozbawia w sposób najmniej oczekiwany — ale taki, który zostaje z widzem na długo.

Więcej o znakomitym filmie i fenomenie norweskiego filmowca przeczytajcie w analizie twórczości Triera, którą publikowaliśmy w 2022 roku.