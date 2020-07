Trylogia Hitman, Sekiro i Outriders trafią do Google Stadia. Będą też nowe gry na wyłączność

Google

Google Stadia zaliczyło raczej umiarkowanie udany start. Usługa jednak w dalszym ciągu jest rozwijana o nową zawartość i stara się walczyć o zainteresowanie graczy. W trakcie lipcowej prezentacji Stadia Connect ujawniono, że do cyfrowej biblioteki trafi kilka interesujących produkcji. Wśród nich znajdą się m.in. nowa trylogia Hitman, świetnie oceniane Sekiro: Shadows Die Twice od studia From Software, a także polska gra Outriders, za której produkcję odpowiada studio People Can Fly.

To jednak nie koniec interesujących wiadomości. Poinformowano także o kolejnych grach na wyłączność Stadii – dostępnym już teraz Orcs Must Die! 3, Outcasters od studia Splash Damage oraz trzech niezatytułowanych jeszcze produkcjach od ekip Harmonix, Uppercut Games i Supermassive Games. Szczególnie interesująco zapowiada się dzieło tego ostatniego zespołu – ma on bowiem na koncie między innymi bardzo dobre Until Dawn, czyli horror z PlayStation 4.

Poniżej znajdziecie zapis lipcowej prezentacji, a w nim wszystkie zapowiedzi.