Kultowy film w wersji LEGO! Zestaw z Goonies oficjalnie zapowiedziany - mamy zdjęcia

W tym roku Warner Bros. oficjalnie zapowiedział powstającą po latach kontynuację Goonies - filmu przygodowego z 1985 roku. LEGO oficjalnie zapowiedziało wprowadzenie do dystrybucji sporego zestawu z serii Ideas związanego z kultową produkcją - zobaczcie, jak się prezentuje!

LEGO Goonies - co wiadomo o zestawie?

Zestaw składa się z 2912 części i zawiera aż 12 minifigurek kultowych postaci z Goonies. Głównym elementem jest statek piracki - z jednej strony zabudowany, jednak z drugiej znajdziemy pomieszczenia odnoszące się do scen z filmu. Fani filmu z pewnością dostrzegą nawiązania - w środku znajdują się choćby jaskinie czy pokój skarbów Willy'ego.

Zestaw wyceniono na 1299,99 zł i będzie ekskluzywny dla oficjalnych sklepów LEGO oraz ich sklepu internetowego. Premiera została wyznaczona na 4 listopada tego roku.

Będzie Goonies 2! Oficjalnie ruszają prace nad kontynuacją klasyka kina przygodowego

LEGO Goonies - galeria zdjęć

Goonies - fabuła

Widowiskowa opowieść o grupie małych bohaterów, którzy wpadają na trop wielkiej przygody. Nastoletni Mikey Walsh znajduje w teczce ojca starą mapę. W nadziei, że uda mu się ocalić swój dom przed rozbiórką, wraz z przyjaciółmi idą jej śladem, licząc, że zaprowadzi ich do zagubionego statku Jednookiego Willa pełnego skarbów.