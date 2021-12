Naomi - zwiastun serialu The CW wprowadza do telewizji nową komiksową superbohaterkę

fot. materiały prasowe

Naomi to nowy serial stacji The CW oparty na komiksach wydawnictwa DC. Do sieci trafił oficjalny zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Bohaterką produkcji jest Naomi McDuffie, dziewczyna pochodząca z alternatywnej Ziemi, która posiada niezwykłą umiejętność polegającą na manipulowaniu energią. W serialu bohaterka po zdobyciu jej planety przez najeźdźcę Zumbado będzie musiała wyruszyć w podróż po innych światach multiwersum, aby znaleźć sposób na powstrzymanie złoczyńcy.

Naomi

W obsadzie znajdują się Kaci Walfall, Cranston Johnson, Alexander Wraith, Mary-Charles Jones, Barry Watson, Mouzam Makkar, Daniel Puig, Camila Moreno, Will Meyers i Aidan Gemme. Twórczyniami produkcji są Ava DuVernay (Jak nas widzą) oraz Jill Blankenship (Arrow).

Naomi - premiera serialu na antenie The CW 11 stycznia.

