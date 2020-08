Gotham Knights i miasto opanowane przez Trybunał Sów. Galeria zdjęć ze zwiastuna

Warner Bros.

Jedną z niespodzianek DC FanDome była zapowiedź gry Gotham Knights. Będzie to nowe dzieło studia WB Montreal (mającego na koncie m.in. Batman: Arkham Origins), w której gracze otrzymają możliwość wcielenia się w Batgirl, Robina, Nightwinga i Red Hooda i trafią do tytułowego miasta, które zostało opanowane przez tajemniczą i niebezpieczną organizację znaną jako Trybunał Sów. Co ciekawe, tytuł ten nie będzie kontynuacją serii o Mrocznym Rycerzu i zaoferuje odrębną historię, bez związku z cyklem Arkham.

Podczas sierpniowego wydarzenia zaprezentowano efektowny zwiastun CGI, a także obszerny gameplay, prezentujący jedną z misji. Teraz zaś do sieci trafiły kadry z tego pierwszego materiału. Dają one dobre spojrzenie m.in. na stroje herosów czy też członków Trybunału Sów - zobaczcie sami.

Gotham Knights

Gotham Knights ma zadebiutować na rynku w 2021 roku. Gra dostępna będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X.