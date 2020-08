Suicide Squad: Kill the Justice League z akcją w uniwersum Batman: Arkham. Zwiastun klatka po klatce

Warner Bros.

Suicide Squad: Kill the Justice League to nowa produkcja, której pierwszy zwiastun zaprezentowano w trakcie sierpniowego wydarzenia DC FanDome. Okazuje się jednak, że nie zabierze ona graczy do osobnego uniwersum - zamiast tego trafimy w niej do świata znanego z poprzednich gier Rocksteady, czyli serii Batman: Arkham. Informację tę potwierdził Sefton Hill, dyrektor kreatywny i współzałożyciel tego brytyjskiego studia.

Tłumaczy on, że Suicide Squad to kontynuacja “Arkhamverse”, zapoczątkowanego w 2009 roku za sprawą Batman: Arkham Asylum. W grze mamy więc zobaczyć pewne postacie czy kontynuacje niektórych wątków, które pojawiały się w serii Arkham.

Do sieci trafiły też zrzuty ekranu ze zwiastuna. Dzięki nim można lepiej zapoznać się m.in. ze szczegółami kostiumów grywalnych bohaterów, a także wyglądem Supermana. Potężny heros będzie pełnił rolę jednego z antagonistów tej nadchodzącej produkcji.

Suicide Squad: Kill the Justice League - premiera w 2022 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X.