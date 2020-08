The Lord of the Rings: Gollum - pierwszy zwiastun gry trafił do sieci. Kiedy zobaczymy gameplay?

materiały prasowe

The Lord of the Rings: Gollum to nadchodząca przygodowa gra akcji od niemieckiego studia Daedaelic Entertainment. O produkcji tej wiedzieliśmy o dłuższego czasu, ale dopiero teraz otrzymaliśmy jej pierwszy zwiastun. Zawiodą się jednak ci, którzy oczekiwali długiego i rozbudowanego materiału z rozgrywką…

W sieci pojawił się jedynie krótki teaser. Materiał przedstawia mroczny świat i głównego bohatera, a internauci już teraz zwracają uwagę na jego dość specyficzny design, odstając od wizerunku znanego z filmowej serii.

Na ten moment nie ujawniono żadnych informacji na temat tego, kiedy zobaczymy materiał z rozgrywki. Można jednak podejrzewać, że gameplay zostanie zaprezentowany na zbliżających się targach Gamescom, które odbędą się w dniach 27-30 sierpnia - w tym roku wyłącznie w formie cyfrowej.

The Lord of the Rings: Gollum - premiera w 2021 roku na PC oraz konsolach nowej generacji.