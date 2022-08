Gotham Knights - Red Hood dołącza do Batrodziny. Zwiastun przedstawia antybohatera

fot. WBIE

Twórcy i wydawca Gotham Knights kontynuują przedstawianie postaci, w które tej jesieni będą mogli wcielić się gracze. Tym razem przyszła pora na zdecydowanie najbardziej nietypowego z nich czyli Red Hooda. Przypomnijmy, że to postać, która nie stroni od zabijania i przedstawiana jest raczej jako antybohater. W grze ma on jednak pogodzić się z Batrodziną, a także zgodzić się na używanie nieśmiertelnych metod walki, z których słynął Mroczny Rycerz i jego towarzysze.

Nie oznacza to jednak, że rozgrywka jako Red Hood będzie wolna od przemocy - w zwiastunie widzimy, że istotną rolę podczas jego starć z wrogami odgrywa broń palna. Można jednak założyć, że nie korzysta on z ostrej amunicji, podobnie jak było to wyjaśnione w przypadku działek zamontowanych na batmobilu w grze Arkham Knight.

Zobaczcie też plakat oraz screeny przedstawiającego (anty)bohatera.

Gotham Knights

Gotham Knights - premiera 25 października na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.