The DioField Chronicle sprawdzimy przed premierą. Demo gry już dostępne

fot. Square Enix

Na początek tegorocznej jesieni zaplanowano premierę The DioField Chronicle, czyli nowej marki w katalogu wydawniczym Square Enix. Będzie to taktyczna gra RPG, w której gracze pokierują grupą najemników znajdujących się w samym środku walki pomiędzy trzema zwaśnionymi frakcjami. Okazuje się , że nie trzeba będzie czekać do debiutu tej produkcji, by móc zapoznać się z jej wycinkiem. W cyfrowych sklepach PlayStation, Microsoftu oraz Nintendo (przynajmniej na ten moment nie ma jej na pecetach) pojawiła się bowiem wersja demonstracyjna.

Demo The DioField Chronicle pozwala zapoznać się z obszernym fragmentem całej przygody - zobaczymy wydarzenia od samego początku aż do końca pierwszego rozdziału. Gracze będą mieli również możliwość przeniesienia postępów do pełnej wersji, jeśli zdecydują się na jej zakup po premierze. Przypomnijmy, że gra trafi na sklepowe półki 22 września 2022 roku.