"Koreański Wiedźmin" - grafiki koncepcyjne z gry przedstawiają świat i postacie. Mroczne fantasy i... antropomorficzny kogut

fot. Krafton

W lipcu ubiegłego roku poinformowano, że firma Krafton zajmie się stworzeniem gry RPG na podstawie serii koreańskich powieści zatytułowanej The Bird That Drinks Tears. Projekt porównano do Wiedźmina i to nie tylko ze względu na klimat mrocznego fantasy, ale też bardzo ambitne plany dotyczące stworzenia całego uniwersum. Przypomnijmy, że wspomniano o chęci rozwinięcia marki nie tylko o grę, ale również o książki czy komiksy.

Choć od pierwszej zapowiedzi minął już prawie rok, to nadal nie dostaliśmy żadnych konkretów na temat aktualnego stanu produkcji. Na oficjalnej stronie projektu pojawiły się natomiast grafiki koncepcyjne, które pozwalają zapoznać się z klimatem, w jaki celują twórcy. Na szkicach widzimy między innymi mroczne lokacje czy przeciwników, z którym być może w przyszłości zmierzą się gracze. Przedstawiono również rasy zamieszkujące ten fantastyczny świat - w oczy rzuca się przede wszystkim antropomorficzny kogut, który przewija się na kilku grafikach. Zobaczcie sami.

The Bird That Drinks Tears - grafiki koncepcyjne

Jak na razie to wszystko, co wiemy o grze na podstawie The Bird That Drinks Tears: nie ujawniono nie tylko jej planowanej daty premiery czy platform docelowych, ale nawet konkretnego tytułu. Odpowiadająca za ten projekt firma Krafton jest jednak doświadczona. To właśnie ona odpowiada za rozwój popularnego PlayerUnknown’s Battlegrounds czy MMORPG zatytułowanego Tera Online.