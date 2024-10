Kinowe Uniwersum Marvela powiększy się o grę? Znany informator wspomina o pierwszej takiej produkcji w ramach MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Reklama

Scooper My Time To Shine Hello podzielił się (jak zwykle radzimy podchodzić do tych wieści z pewnym dystansem) z internautami kolejną interesującą informacją. Według niego Marvel Studios ma pracować nad grą, której akcja osadzona byłaby w ramach MCU, a więc w tym samym uniwersum, co filmy i seriale. Choć na przestrzeni lat mieliśmy okazję kilkukrotnie wcielić się w znanych superbohaterów, to produkcje te nie miały związku z Kinowym Uniwersum Marvela. Ten tajemniczy, nieujawniony jeszcze tytuł miałby to zmienić.

Niestety znany, branżowy informator nie zdradził żadnych szczegółów, a to, w połączeniu z brakiem jakichkolwiek innych plotek na ten temat, może wskazywać na to, że projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji. Najprawdopodobniej minie jeszcze sporo czasu, zanim dowiemy się na jego temat czegoś więcej.

Warto również przypomnieć o innych nadchodzących grach z superbohaterami Marvela. W produkcji znajduje się między innymi Marvel's Wolverine (Insomniac Games), Marvel 1943: Rise of Hydra (Skydance Interactive) oraz gry o Iron Manie (Motive Studio), Czarnej Panterze (Cliffhanger Games). Żadna z nich nie będzie jednak miała związku z MCU.