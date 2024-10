Lara Croft powróci po raz kolejny. Zapowiedziano Tomb Raider IV-VI Remastered

fot. materiały prasowe

Reklama

Zapowiedziano kolejny powrót Lary Croft. Nie chodzi jednak o wyczekiwaną przez wielu fanów nową odsłonę przygód słynnej archeolożki, a o kolejny pakiet odświeżonych części sprzed lat. Tym razem mowa o kolekcji Tomb Raider IV-VI Remastered, która obejmie gry z podtytułami The Last Revelation, Chronicles i The Angel of Darkness.

Podobnie jak w wydanym na początku tego roku Tomb Raider I-III Remastered, tak i w tym przypadku nie zabraknie pewnych zmian. Każda z gier zaoferuje odświeżoną warstwę graficzną, a gracze będą mieć możliwość błyskawicznego przełączania się pomiędzy nową i starą oprawą. Poniższy zwiastun pokazuje, jak będzie to wyglądać.

Tomb Raider IV-VI Remastered zadebiutuje niemal idealnie rok po premierze poprzedniej kolekcji - 14 lutego 2025 roku i dostępne będzie na PC (Steam, Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.