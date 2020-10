Gra o tron - król Viserys Targaryen obsadzony. Nowe szczegóły serialu House of the Dragon

fot. materiały prasowe

Gra o tron doczeka się spin-offu zatytułowanego House of the Dragon, który rozgrywa się 300 lat przed wydarzeniami z oryginalnego serialu. Ogłoszono, że Paddy Considine zagra jedną z głównych ról. Wcieli się w króla Viserysa Targaryena, który został wybrany przez możnowładców Westeros na następcę Jaehaerysa Targaryena. Jest on ciepłym, miłym i uczciwym człowiekiem. Chce jedynie kontynuować prace swojego dziadka, ale - jak czytamy w opisie - dobrzy ludzie nie zawsze są wielkimi królami. Aktora mogliśmy oglądać w serialach The Outsider oraz Dzień trzeci

fot. materiały prasowe

Portal EW.com ogłosił też oficjalną listę postaci, które pozostają do obsadzenia:

Księżniczka Rhaenyra Targaryen - spadkobierczyni króla Viserysa, która jest jeźdźcem smoka. Dorastała, oczekując, że będzie pierwszą królową Westeros

Królowa Alicent Hightower - ambitna druga żona Viserysa i macocha Rhaenyry. Ma też z królem trójkę własnych dzieci.

Aegon II Targaryen - młodszy przyrodni brat Rhaenyry, który kwestionuje jej prawo do tronu. To wywołuje wojnę domową.

Książę Daemon Targaryen - wuj Rhaenyry i doświadczony wojownik.

Pierwszy sezon ma mieć 10 odcinków. George R.R. Martin,. Ryan Condal i reżyser Miguel Sapochnik odpowiadają za serial.