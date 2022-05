Gra o tron: Ród smoka - serial otrzymał już 2. sezon?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. HBO Max

Gra o tron: Ród smoka to prequel serialu Gra o tron, który skupi się na dynastii Targaryenów. Chociaż produkcja nie miała jeszcze swojej premiery, to portal Redanian Intelligence twierdzi, że w przygotowaniu znajduje się już 2. sezon serialu. Oczywiście jak na razie jest to niepotwierdzona informacja.

Produkcja rozgrywa się 200 lat przed wydarzeniami z oryginalnego serialu. Zobaczymy w nim ród Targaryenów w jego szczytowej formie oraz wydarzenia, które doprowadziły do upadku dynastii. Dotyczy to wojny domowej, nazwanej Tańcem Smoków.

Gra o tron: Ród smoka - zdjęcia

5. Gra o tron: Ród smoka - 200 mln dolarów

W głównych rolach występują Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel oraz Rhys Ifans. W obsadzie są także: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes oraz Savannah Steyn.

Gra o tron: Ród smoka - premiera serialu 22 sierpnia.