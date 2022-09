Gra o tron: Ród smoka - Henry Cavill i Elizabeth Olsen w 2. sezonie? Intrygujące pogłoski

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Gra o tron: Ród smoka to nowy serial HBO w świecie Gry o tron, który zbiera dobre recenzje od krytyków. Jakiś czas temu zapowiedziano, że powstanie 2. sezon serialu i przy tej okazji, Daniel Ritchman podał nowe pogłoski dotyczące możliwych wyborów obsadowych. Scooper znany jest z informacji, które potem się sprawdzają, ale i tak należy traktować je w kategoriach plotek.

Dziennikarz podaje, że Henry Cavill (Wiedźmin) i Elizabeth Olsen (WandaVision) mają być brani pod uwagę przez twórców serialu w kontekście 2. sezonu. Nie wiadomo do jakich ról są rozważani, ani też nie ma informacji na temat ewentualnych negocjacji, ale trzeba przyznać, że oba nazwiska w kontekście 2. sezonu robią ogromne wrażenie. Trudno powiedzieć, jak czasowo byłoby to możliwe w przypadku Cavilla - obecnie realizuje zdjęcia do 3. sezonu serialu Wiedźmin i wciąż istnieje szansa, że ponownie zobaczymy go jako Supermana. Są też pogłoski, że ma zadebiutować w MCU. Dużo dzieje się zatem przy aktorze i może niedługo przekonamy się, które z tych projektów faktycznie będą miały miejsce z jego udziałem.

Ród Smoka - obecnie emitowany jest premierowy sezon produkcji na HBO Max.