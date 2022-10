Gra o tron: Ród smoka - Paddy Considine zapowiada chaos i szaleństwo w kolejnych odcinkach serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

8. odcinek serialu Gra o tron: Ród smoka przyniósł zakończenie wątku Viserysa. W epizodzie widzieliśmy jak król był już bardzo schorowany, a trąd rozszerzył się na całe jego ciało. Paddy Considine, który wciela się w postać, w rozmowie z The Hollywood Reporter wypowiedział się na temat wątku swojego bohatera. Stwierdził, że największym błędem życia Viserysa było przyjęcie roli króla. Considine stwierdził, że powinien odmówić i korzystać z życia. Wówczas zapewne nie podupadł by tak na zdrowiu, jak to miało miejsce w serialu.

Ponadto aktor wyjawił, co będzie działo się w kolejnych odcinkach. Stwierdził, że będzie to absolutna destrukcja, chaos i szaleństwo, czyli wszystko to, czemu Viserys starał się zapobiec.

Natomiast reżyserka 8. odcinka, Geeta Patel, odpowiedziała na nurtującą fanów kwestię, czyli co się stało z Dyaną, służącą, którą napadł Aegon. Stwierdziła, że Alicent ją spłaciła i ta zniknęła, jednak nie uśmierciła dziewczyny, a napój, który jej wręczyła miał na celu niedopuszczenie do ciąży.

W głównych rolach w serialu występują wspomniany Paddy Considine oraz Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel oraz Rhys Ifans. W obsadzie są także: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes oraz Savannah Steyn.