Gra o tron: Ród smoka i inne seriale na San Diego Comic-Con 2022. Co będzie promowane?

fot. materiały prasowe

Warner Bros. Discovery ogłosiło, jakie seriale będą promować podczas San Diego Comic-Con 2022, który odbędzie się 21-24 lipca. Ich obecność tam oznacza, że do sieci trafią nowe materiały, zdjęcia, zwiastuny i inne szczegóły.

Gra o tron: Ród smoka na SDCC

Oczywiście ich największym tytułem jest oczekiwana Gra o tron: Ród smoka, czyli prequel oryginalnej Gry o tron. Obok tego ważnym punktem ich programu będzie The Sandman, czyli serial Netflixa oparty na komiksie Neila Gaimana. Będzie też Riverdale, ale to jedyny serial telewizji The CW.

Warner Bros. Games będzie promować dwa tytuły Gotham Knights i MultiVersus. Dział Warner Bros. Animation przyjeżdża z trzema kreskówkami z serii Looney Tunes oraz zaprezentuje pierwsze materiały o serialu Gremlins: Secrets of the Mogwai.

Będzie też telewizja Adult Swim, który wpada z takimi serialami jak Primal, Rick i Morty, The Vindicators oraz Tuca & Bertie. HBO Max natomiast pokaże fanom pierwsze dwa odcinki nowego sezonu Harley Quinn. Pokazany zostanie też film animowany Green Lantern: Beware My Power.

Kinowy dział, czyli Warner Bros. Pictures jeszcze nie ogłosił planów. Według The Hollywood Reporter nie podjęto jeszcze decyzji, czy filmy DC w ogóle tu się pojawią, a mają tutaj do promowania Black Adama oraz Shazama 2. Aquaman 2 i The Flash na pewno nie będą mieć panelu.

Przypomnijmy, że wcześniej ogłoszono panele Marvel Studios oraz serialu Gra o tron: Ród smoka.