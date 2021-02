Gra o tron - już nawet Miles Morales drwi z zakończenia serialu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Zakończenie serialu Gra o tron wciąż wzbudza duże emocje wśród wielu fanów produkcji HBO. To właśnie oni stworzyli skierowaną do włodarzy stacji petycję, domagając się w niej ponownego nakręcenia 8. sezonu - rozwiązania fabularne jeśli chodzi o finał opowieści, delikatnie rzecz ujmując, spotkały się z wyjątkowo chłodnym przyjęciem. Teraz do grona drwiących z nich osób przyłączyli się przedstawiciele branży komiksowej.

W zeszycie Miles Morales: Spider-Man #23, wchodzącym w skład wydarzenia King in Black, tytułowy bohater zmierzył się z jednym ze smoków symbiontów Knulla. Gdy stworzenie zaatakowało samochód, protagonista woła w jego kierunku:

Cześć, smoku! Nie ma tam żadnych ludzi - wszyscy zostali ewakuowani. W każdym razie, dlaczego jesteś taki nieprzyjazny? Jesteś zły, bo ten serial, w którym wystąpiłeś, ciągle trafia na listę "najgorszych telewizyjnych finałów w historii"? Cóż, nie obchodzi mnie, co mówią inni, tak sądzę...

Spójrzcie sami:

Miles Morales: Spider-Man #23 - plansze

Dodajmy, że Morales ostatecznie ujarzmił smoka - najpierw dosiadł go, robiąc z pajęczej sieci lejce, by później przy pomocy tzw. podmuchu Venoma wypędzić z niego symbionta i tym samym wyrwać stworzenie spod kontroli Knulla.