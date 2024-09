Gra Tomb Raider ożywa na ekranie. Napakowany akcją zwiastun serialu Netflixa

fot. Netflix

Reklama

Tomb Raider: Legenda Lary Croft doczekał się nowego zwiastuna, który w końcu, po serii teaserów, odkrywa karty i pokazuje, jaka będzie misja Lary Croft oraz z czym będzie się mierzyć bohaterka kultowych gier. Fani zauważają, że wszystko jest utrzymane w klimacie gier i oddaje ich charakter.

Co ważne, nie jest to tylko adaptacja gier, ale raczej historia ściśle z nimi powiązana. Fabuła rozgrywa się po wydarzeniach z gier Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider oraz Shadow of the Tomb Raider. Tasha Huo jest showrunnerką i scenarzystką serialu. Do tej pory pracowała tylko w pokoju scenarzystów serialu Wiedźmin: Rodowód krwi.

Tomb Raider - zwiastun serialu

Tomb Raider - opis fabuły

Lara Croft opuszcza przyjaciół i wyrusza na jeszcze bardziej ryzykowne, samotne misje. Jednak zostaje zmuszona do powrotu, gdy ktoś o tajemniczych powiązaniach kradnie z Croft Manor potężny chiński artefakt. Śmiała decyzja Lary sprawi, że przeżyje ona przygody na całym świecie i trafi do zapomnianych grobowców, w których będzie musiała naprawdę poznać siebie i zdecydować, jaką bohaterką chce zostać.

Tomb Raider: Legenda Lary Croft

W obsadzie anglojęzycznego dubbingu są Hayley Atwell (Lara Croft), Allen Maldonado (Zip) oraz Earl Baylon (ponownie jako Jonah z serii gier wideo Tomb Raider).

Premiera 10 października w Netflixie.