Gracze muszą złożyć ofiarę z krwi, aby otrzymać nagrody w Diablo 4

Uruchomiona z okazji premiery Sezonu Krwi promocja Diablo 4 nazwana „Krwawe Żniwa”, zachęca obywateli USA do oddania krwi w dowolnie wybranej klinice. Następnie muszą oni przesłać dowód bycia dawcą, a oddana pojemność zostanie dodana do bieżącej sumy. Po oddaniu łącznie 666 kwart (ok. 630 litrów) krwi rozpocznie się loteria.

Od tego momentu każdy dorosły ze Stanów Zjednoczonych (niezależnie od tego, czy oddał krew, czy nie) będzie mógł wziąć udział w konkursie za pośrednictwem Instagrama i Twittera (szczegóły dotyczące sposobu zgłoszenia zostaną podane po osiągnięciu krwawego celu).

Jak informuje Blizzard, nagrodą główną będzie „niestandardowy komputer PC chłodzony cieczą nasączoną prawdziwą ludzką krwią”.

Komputer będzie wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090, procesor Intel Core i9-13900K, 64 GB pamięci RAM DDR5 i 3 TB pamięci masowej NVMe M.2 SSD Gen5, a także będzie dostępny w niestandardowej czerwono-czarnej palecie kolorów Diablo z grafiką Sezonu Krwi.

Chociaż komputer może być wygrany tylko przez mieszkańców USA, ofiara z krwi odblokuje również przedmioty w grze, które będą dostępne dla wszystkich graczy na całym świecie. Nagrody będą odblokowywane w miarę postępów w realizacji celu Krwawych Żniw.

Na Twitterze Blizzard ogłosił:

Gdy zbierzemy 666 kwart krwi od chętnych ofiar, odblokujemy loterię, w której będzie można wygrać komputer chłodzony krwią.

Po osiągnięciu poziomu pierwszego (33%, czyli ok. 210 litrów krwi) uczestnicy konkursu otrzymają sztylet Bloodpetal Anlace, topór Bloodpetal Sever, miecz Bloodpetal Blade, laskę druida Bloodpetal Bludgeon oraz broń podręczną nekromanty Bloodpetal Heart.

Po osiągnięciu poziomu drugiego (66%, czyli ok. 420 litrów krwi) gracze otrzymają również zbroję Loch Raeth Maor dla barbarzyńcy.

Wreszcie, gdy osiągnięty zostanie poziom trzeci (100% lub ok. 630 litrów krwi), oprócz uruchomienia loterii gracze otrzymają również wierzchowca Vermillion Eye Piebald.

W chwili pisania tego tekstu kampania osiągnęła już 39% zaawansowania, co oznacza, że dla Lorda Zir oddano już około 245 litrów krwi.