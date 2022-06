Gran Turismo - film związany z grą jest oparty na... faktach. Kto wyreżyseruje?

fot. SIE

Jak donosi Deadline, Sony Pictures opublikowało pierwsze konkretne szczegóły filmu związanego z grą. Gran Turismo ma wyznaczoną datę premiery na 11 sierpnia 2023 roku. Za projekt odpowiadać będzie jednak Columbia Pictures, a Neill Blomkamp, znany z Dystryktu 9, stanie za kamerą. Natomiast za scenariusz odpowiada Jason Hall, który był nominowany do Oscara za scenariusz filmu Snajper.

Gran Turismo - o czym jest film?

To jest najbardziej zaskakująca informacja, ponieważ jest on oparty na faktach. Wiemy, że gra nie ma żadnej fabuły, ale jednak opieranie się na prawdziwej historii to jest dla wielu zaskoczenie. Jest to opowieść o nastolatku z Hiszpanii Lucasie Ordoñezie, którego umiejętności gry w Gran Turismo pozwoliło mu wygrywać w prawdziwych wyścigach i stać się zawodowym kierowcą rajdowym. Do tej sytuacji doszło w 2008 roku, gdy jako gracz wygrał prawdziwy wyścig Nissana i PlayStation GT Academy, a w 2011 roku jako zawodowy kierowca brał udział w wyścigu w Le Mans.

Asad Qizilbash, Carter Swan, Doug Belgrad i Dana Brunetti są producentami. Motywacją dla Sony Pictures do wzięcia na warsztat kolejny gry jest sukces Uncharted, który zebrał ponad 400 mln dolarów. Według Deadline pierwotne pogłoski o tym, że Gran Turismo ma być serialem Netflixa są nieprawdziwe i chodzi o film.