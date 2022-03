Gran Turismo 7 z fatalnymi ocenami od graczy. Co jest tego powodem?

fot. SIE

Gran Turismo 7 zadebiutowało na początku marca i zebrało naprawdę bardzo solidne oceny od branżowych mediów, nie brakowało nawet tych najwyższych, co pozwoliło uzyskać średnią na poziomie 87/100. Zupełnie inaczej wygląda jednak odbiór tej produkcji przez graczy w ostatnich dniach. W serwisie Metacritic ocena użytkowników to już zaledwie 2/10 na podstawie ponad 5000 głosów. Sytuacja ta wynika z kilku czynników, ale przede wszystkim wpłynęła na to niedawna długa przerwa techniczna, w wyniku której zabawa była niemożliwa przez ponad 24 godziny. Tytuł wymaga bowiem stałego połączenia z internetem nawet podczas zabawy dla jednego gracza.

Z głośną krytyką spotkały się także mikrotransakcje, które wystartowały dopiero po pojawieniu się w sieci recenzji gry. Co więcej twórcy w najnowszej aktualizacji zdecydowali się na obniżenie liczby zdobywanych kredytów w najpopularniejszych wyścigach, przez co odblokowywanie najdroższych samochodów trwa jeszcze dłużej i niejako "zachęca" do sięgnięcia do kieszeni. Poniżej możecie przeczytać kilka wybranych uzasadnień niskich ocen.

Przywitajcie się z kolejną grą, której ekonomia została zrujnowana tuż po premierze/recenzjach z powodu mikrotransakcji.

Gra jest fantastyczna, ale brak możliwości kontynuowania kampanii singleplayer z powodu konserwacji serwerów nie jest dobry. Nie można grać od 24 godzin.

Mikrotransakcje są do bani. 40$ za samochód. Gra kosztuje 70$ i ma tak chciwe mikrotransakcje. Jestem rozczarowany Sony.

Twórcy oraz wydawca gry jak na razie nie odnieśli się w żaden sposób do krytyki. Można jednak spodziewać się, że tak duży i negatywny odbiór społeczności nie pozostanie bez odpowiedzi.

