Gran Turismo - wideo o filmie. To nie jest tylko dla wielbicieli wyścigów

fot. materiały prasowe

Reklama

Nowe wideo o filmie Gran Turismo porusza kwestię tego, czym ta produkcja jest. Obsada przybliża z czym mamy do czynienia, w wszystko jest przeplatane urywkami scen. To tutaj David Harbour podkreśla, że nie jest to film tylko dla wielbicieli wyścigów. Za kamerą stoi Neill Blomkamp, znany z takich tytułów jak Dystrykt 9 oraz Elizjum.

Gran Turismo - wideo

Gran Turismo - opis fabuły

Tak dystrybutor opisuje swój film.

Mardenborough od zawsze był fanem wyścigów. Jako nastolatek obsesyjnie grał w Gran Turismo, ale wie, że nigdy nie poczuje dreszczyku emocji związanego z jazdą wyczynowym samochodem.... Ale jednak udaje mu się wziąć udział w zawodach Gran Turismo razem z najlepszymi, aby wygrać miejsce w zespole wyścigowym GT Academy Nissana. Ten zwykły Brytyjczyk zostaje zostaje oddany pod opiekę byłego kierowcy i siada za kierownicą jednej z najszybszych maszyn, a następnie ściga się dla Nissana w tak słynnych wyścigach, jak 24-godzinny wyścig Le Mans.

W obsadzie są między innymi Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom, Darren Barnet, Djimon Hounsou i Geri Halliwell.

Gran Turismo - premiera w polskich kinach już 11 sierpnia.