Granblue Fantasy: Relink - wersja demo już dostępna. Grę sprawdzicie na PS4 i PS5

fot. Cygames

Granblue Fantasy Relink, nadchodzące RPG akcji od studia Cygames, doczekało się zapowiedzianej jakiś czas temu wersji demo. Ta jest dostępna wyłącznie na konsolach PlayStation 4 oraz PS5 i pozwala zapoznać się z wycinkiem rozgrywki, a konkretnie z samouczkiem wprowadzającym w podstawy sterowania, fragmentem kampanii fabularnej oraz trzema zadaniami, które można rozegrać solo lub u boku innych graczy poprzez sieć.

Warto zaznaczyć, że demo Granblue Fantasy Relink nie pozwala zapisywać ani wczytywać stanu gry. Gracze nie dostaną również możliwości przeniesienia swoich postępów do pełnej wersji, choć będą mogli zdobyć pewne nagrody.

Granblue Fantasy: Relink to jRPG akcji, które zapowiedziano w 2016 roku. Początkowo miał to być efekt współpracy Cygames i PlatinumGames, jednak ten drugi zespół przestał być zaangażowany w produkcję w roku 2019. Premierę planowano na rok 2022, ale ostatecznie zdecydowano się przenieść ją na 1 lutego 2024 roku. To właśnie wtedy gra ma zadebiutować na PS4, PlayStation 5 i PC.