Diablo 4 - kiedy wystartuje 3. sezon? Poznaliśmy konkretną datę

fot. Blizzard

Data startu 3. sezonu w Diablo 4 nie jest już tajemnicą. Gracze, którzy zalogują się teraz do produkcji Blizzard Entertainment zobaczą komunikat informujący, że nowy sezon rozpocznie się już 23 stycznia. Wygląda więc na to, że niebawem powinniśmy dostać jakieś informacje na temat planowanych zmian i nowości. Jak na razie nie zdradzono bowiem, jakiej zawartości możemy się spodziewać. Wcześniej ujawniono jedynie, że dostaniemy tablice wyników oraz nieliniowy loch o nazwie The Gauntlet, a wraz z nim kolejne wyzwania i nagrody do zdobycia.

fot. Blizzard Entertainment

Diablo 4 od 5 czerwca 2023 roku dostępne jest na PC i konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Pod koniec tego roku mamy otrzymać pierwsze fabularne rozszerzenie zatytułowane Vessel of Hatred. Wprowadzi ono między innymi nową lokację, a graczom przyjdzie zmierzyć się z Mefisto.