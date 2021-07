Grease: Rise of the Pink Ladies - powstanie serial związany z kultowym filmem. To prequel

fot. materiały prasowe

Grease: Rise of the Pink Ladies dostał zielone światło na realizację pierwszego sezonu od platformy streamingowej Paramount+. Jest to oficjalny prequel klasycznego Grease. Sezon ma liczyć 10 odcinków, a prace trwały od tygodni.

Historia rozgrywa się cztery lata przed wydarzeniami z Grease. Cztery dziewczyny będące społecznymi wyrzutkami decydują się bawić na własnych zasadach. Ich decyzja wywoła moralną panikę i zmieni liceum Rydell na zawsze.

Bohaterkami nie będą jednak Rizzo, Frenchy, Marty i Jan, czyli filmowe "różowe panie". Historia serialu ma skupiać się na nowych postaciach. Nie wiadomo, jak będą powiązywać z kultowym filmem.

Annabel Oakes (Atypowy) jest twórczynią, scenarzystką, producentką wykonawczą oraz showrunnerką. Erik Feig i Marty Bowen są producentami wykonawczymi.

Potencjalna data premiery nie jest znana. Nie wiadomo też, kto wykupi licencję z Paramount+, która jest dostępna tylko w USA.