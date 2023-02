Grease: Rise of the Pink Ladies - serialowy prequel kultowego filmu trafi na SkyShowtime

fot. Paramount+

Grease: Rise of the Pink Ladies to nowy serial od Paramount Television Studios, który wiosną trafi na platformę SkyShowtime. Akcja serialu rozpoczyna się cztery lata przed wydarzeniami przedstawionymi w kultowym filmie Grease. Jest rok 1954. Zanim Rock ‘n’ rollstanie się modny a chłopcy z gangu T-Birds będą uważani za najfajniejszych w szkole, czworo znudzonych wyrzutków ma odwagę bawić się na swoich własnych zasadach, co wywołuje moralny skandal, który na zawsze odmienia liceum Rydell High.

W główne bohaterki wcielają się Marisa Davila (jako Jane) i Cheyenne Isabel Wells (Olivia). W obsadzie są również Ari Notartomaso (Cynthia), Tricia Fukuhara (Nancy), Shanel Bailey (Hazel), Madison Thompson (Susan), Johnathan Nieves (Richie), Jason Schmidt (Buddy), Maxwell Whittington-Cooper (Wally) i Jackie Hoffman, która gra dyrektorkę szkoły McGee.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun tego komediowego musicalu, w którym znajdą się też elementy romansu.

Grease: Rise of the Pink Ladies - zwiastun

Grease: Rise of the Pink Ladies - zdjęcia i plakat

Grease: Rise of the Pink Ladies

Scenariusz do serialu napisała Annabel Oakes (Atypowy), która pełni również funkcję showrunnera i reżysera. Producentką serialu jest Grace Gilroy. Autorem choreografii jest Jamal Sims, który wyreżyserował jeden z odcinków. Ścieżkę muzyczną skomponował nominowany do nagrody GRAMMY producent muzyczny Justin Trante.