SkyShowtime - filmy i seriale dla dzieci. Polska oferta

SkyShowtime to nowa platforma streamingowa w Polsce. Stworzyliśmy dla was krótki przewodnik po serialach i filmach dla dzieci, które warto obejrzeć w serwisie. Został podzielony na dwie osobne listy, by łatwiej wam było znaleźć to, czego szukacie. Dajcie znać, czy planujecie obejrzeć coś z listy razem z waszymi najmniejszymi domownikami. Czekamy na wasze komentarze!

Co znajdziecie dla dzieci w polskiej ofercie SkyShowtime? Z seriali są dostępne między innymi 6. sezonów Psiego Patrolu i 2. sezony Kung Fu Pandy: Legendy o Niezwykłości. Na pewno wielu rodziców chętnie obejrzy ze swoimi pociechami komedię Pingwiny z Madagaskaru. Na małych fanów sci-fi czeka za to Star Trek Prodigy, a na trochę starsze dzieci Big Time Rush. Jeśli chodzi o filmy, fani czworonogów ucieszą się z takich produkcji jak Psi Patrol: Kosmopieski i Psi Patrol: lot na ratunek. Nostalgię wśród wielu dorosłych wywołają Mali agenci, którzy kiedyś byli wielkim hitem. Poza tym warto zwrócić uwagę na kilka części Minionków, Sekretne życie zwierzaków domowych, Jak wytresować smoka i Kapitan Majtas: Pierwszy wielki film.

SkyShowtime - seriale dla dzieci

Psi Patrol (6 sezonów)

SkyShowtime - filmy dla dzieci

SkyShowtime - cena subskrypcji

SkyShowtime jest dostępne w Polsce od 14 lutego 2023 roku. Cena subskrypcji wynosi 24,99 złotych miesięcznie.

