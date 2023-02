SkyShowtime - najlepsze produkcje grozy. Klasyka horrorów i kilka interesujących nowości

fot. materiały promocyjne

SkyShowtime obecnie klasyką stoi i to się tyczy również horrorów. Miłośnicy kina grozy znajdą tam wiele kultowych obrazów, które być może będą chcieli sobie odświeżyć. To nie znaczy jednak, że nie uświadczymy w katalogu platformy kinowych nowości. Jak na razie jest ich kilka, a część została naprawdę dobrze odebrana przez widzów i krytyków. Również fani seriali powinni być zadowoleni. W ofercie serwisu jest przykładowo Dom grozy - wysmakowana mroczna produkcja, w której przewijają się klasyczne literackie postacie. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami najciekawszych horrorów w katalogu SkyShowtime.

SkyShowtime - najlepsze produkcje grozy

Noc oczyszczenia