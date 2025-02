fot. Warner Bros. Entertainment

Superbohaterski film na podstawie komiksów DC, w którym główną rolę grał Ryan Reynolds, okazał się dużą porażką. Fanom nie spodobała się ta produkcja, a recenzenci nie pozostawili na niej suchej nitki. W efekcie stał się klapą finansową, ponieważ zarobił zaledwie 237 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.

Reżyserem Green Lantern jest Martin Campbell, który szczerze porozmawiał o tej produkcji z 2011 roku z serwisem Variety przy okazji nadchodzącej premiery jego najnowszego filmu Cleaner. Przyznał, że po tym doświadczeniu nie czuje żadnego zainteresowania kręceniem filmów o superbohaterach. Za słabe wyniki w box office obwinia swoją nieznajomość tego gatunku.

Myślę, że nie odniósł sukcesu z wielu powodów, ale powodem, dla którego to nakręciłem, było po prostu to, że nigdy wcześniej tego nie robiłem. Szczerze mówiąc, jeśli zamierzasz nakręcić film o superbohaterach, musisz być trochę w tym świecie, rozumiesz, co mam na myśli? Musisz być tym podekscytowany. Musisz mieć podstawy, w których jesteś częścią tego świata i brałeś w tym udział. A ja nie byłem.

fot. François Duhamel. TM & © DC Comi - © 2011 Warner Bros. Entertainment Inc. // Ryan Reynolds i Martin Campbell na planie filmu Green Lantern

We wcześniejszych wywiadach Campbell określił siebie jako "niewłaściwego reżysera" dla tego filmu. Podkreślił jednak, że zdał sobie z tego sprawę dopiero później. Przyznał, że przeczytał wszystkie komiksy, a postacie były wierne komiksom. Zasugerował, że scenariusz nie pomógł w realizacji filmu.

Nie obwiniam tego. Po prostu mówię, że nie uważam, aby scenariusz był świetny. Uważałem również, że Parallax, nasz złoczyńca, był po prostu chmurą z twarzą - dosłownie, to wszystko, czym był.

Reżyser wspomniał również, że wspaniale mu się współpracowało z Ryanem Reynoldsem i Blake Lively. Pomimo że wszystkie postacie były częścią fabuły oraz pochodziły z komiksu, to historia była niekompletna. Odniósł się także do słabego zakończenia filmu:

Miałem zupełnie inne zakończenie filmu i jego ostatniego aktu, które zostało wycięte w ramach budżetu.

Pomimo tego Campbell bierze odpowiedzialność za porażkę Green Lantern.

Słuchajcie, nie będę się usprawiedliwiał. Kiedy reżyserujesz, a ludziom się to nie podoba, to się z tym godzisz i mówisz: "Cóż, jestem reżyserem, więc to moja wina". Chodzi mi o to, że zrobiłem ten film tylko dlatego, że nigdy wcześniej nie nakręciłem filmu o superbohaterach - film poniósł porażkę, po prostu.

W filmie Cleaner główną bohaterkę gra Daisy Ridley, która musi powstrzymać grupę kryminalnych aktywistów przed wysadzeniem budynku. Premiera 21 lutego.

