Film Green Lantern pomógł w powstaniu Arrowverse. Producent wyjaśnia

Greg Berlanti jest twórcą Arrowverse, czyli franczyzy powiązanych ze sobą superbohaterskich seriali telewizyjnych, które są oparte na bohaterach DC Comics i tworzą wspólne uniwersum. Zanim je stworzył miał wyreżyserować film Green Lantern, w którym główną rolę zagrał Ryan Reynolds, ale został od tej funkcji odsunięty. Warto dodać, że wysokobudżetowa produkcja powstała na podstawie jego scenariusza. Ostatecznie film został zmiażdżony przez krytykę, a do tego okazał się klapą finansową.

Mimo, że Berlanti przestał być zaangażowany w Green Lantern to ten film pozwolił na powstanie Arrowverse. W wywiadzie dla THR twórca wyjaśnił jak do tego doszło.

Obecnie pracujemy nad serialem Green Lantern dla HBO Max, więc w taki sposób zatoczyliśmy pełne koło. Film pozwolił mi lepiej poznać ludzi w DC, co doprowadziło mnie do powstania Arrow. Choć było to bolesne od filmowej strony, to ostatecznie doprowadziło to do wspaniałych rzeczy od strony telewizyjnej.

Arrowverse zapoczątkował serial Arrow, który zadebiutował na amerykańskim kanale The CW w 2012 roku. Od tamtej pory powstało jeszcze kilka innych odcinkowych produkcji takich jak Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow czy Superman i Lois. Greg Berlanti jest też producentem wykonawczym seriali Batwoman i Black Lightning, które należą do tego uniwersum. Taką samą funkcję pełni dla Doom Patrol od DC, a także jest zaangażowany w tajemniczy projekt, w którym bierze też udział Jensen Ackles.

