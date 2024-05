Gremliny: Sekrety Mogwai zadebiutują na HBO Max. Kiedy premiera?

fot. Amblin Television // Warner Bros. Animation

Gremlins: Secrets of the Mogwai jest serialem animowany na podstawie kultowego filmu z lat 80. Gremliny rozrabiają, który składa się z 10 odcinków. W serwisie Rotten Tomatoes 1. sezon ma 100% "świeżości" (pozytywnych opinii) według krytyków oraz 87% "świeżości" wśród widzów. Warto dodać, że została również zamówiona 2. seria. Producentami wykonawczymi są m.in. Steven Spielberg i Tze Chun.

Animacja trafi na HBO Max już 21 maja. Zobaczcie poniżej zwiastun z polskimi napisami.

Gremliny: Sekrety Mogwai - zwiastun

Gremliny: Sekrety Mogwai - zdjęcia z 1. sezonu

Gremliny: Sekrety Mogwai - 1. sezon

Gremlins: Secrets Of The Mogwai - fabuła

W oficjalnym opisie fabuły Gremlins: Secrets of the Mogwai możemy przeczytać, że to historia, która rozgrywa się w latach 20. w Szanghaju, gdzie 10-letni Sam Wing (przyszły właściciel sklepu z filmu Gremliny rozrabiają) poznaje młodego mogwaja zwanego Gizmo. Wraz z nastoletnią, uliczną złodziejką o imieniu Elle, wyruszają w niebezpieczną podróż przez wiejską część Chin. Po drodze spotykają różne barwne potwory i duchy znane z chińskiego folkloru, z którymi czasami muszą walczyć. Podczas wyprawy, której celem jest powrót Gizmo do swojej rodziny i odkrycie legendarnego skarbu, są ścigani przez żądnego władzy przemysłowca i jego rosnącą armię złych gremlinów.