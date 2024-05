Showrunner The Boys o nowych rekrutach Siódemki. Nadciąga niebezpieczeństwo

fot. Prime Video

Reklama

W czerwcu nadciągają nowe odcinki The Boys. 4. sezon rozpocznie się od Homelandera rekrutującego nowych członków Siódemki, którzy - jak można się spodziewać - okażą się równie niezrównoważeni, jak prawie cały zespół. Jednak szczególnie niebezpieczna może okazać się Sister Sage, w którą wcieli się Susan Heyward. Oprócz niej, w serialu pojawi się Firecracker (Valorie Curry), która również może oznaczać ryzyko. Szczegóły zdradził showrunner, Eric Kripke.

The Boys - showrunner o nowych bohaterkach

Oto, co Kripke miał do powiedzenia na temat Sage:

- Podczas gdy większość superbohaterów to biali kolesie, chcieliśmy czarną kobietę, która wychowała się w obszarze o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, więc nikt jej, do cholery, nie słucha. To zarówno komentarz, jak i satyra. Masz dosłownie najmądrzejszą osobę na świecie, która może wyleczyć wszelkie bolączki społeczeństwa, ale nikt nie chce jej słuchać. Wówczas staje się zgorzkniałym mizantropem.

Tymczasem Firecracker jest skrajnie prawicową ekstremistką o dość nieskutecznych zdolnościach. Jednak Sage wierzy, że ta bohaterka może wykorzystać niezachwiane wsparcie swoich fanów.

- Firecracker reprezentuje zarówno członków ruchów nastawionych na spisek, jak i skrajnie prawicowe media informacyjne. Ta postać ma zaskakującą historię, która łączy ją z niektórymi postaciami w naszym świecie.

The Boys - 4. sezon

The Boys: sezon 4 - fabuła, obsada, premiera

W czwartym sezonie świat stoi na krawędzi. Victoria Neuman jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej Gabinetu Owalnego i znajduje się w mocnym uścisku Homelandera, który umacnia swoje polityczne wpływy. Butcher, któremu pozostały zaledwie miesiące życia, stracił syna Becki i przywództwo w drużynie. Reszta zespołu odeszła, mając dość jego kłamstw. Stawka jest jednak wysoka, więc muszą znaleźć sposób, aby ponownie połączyć siły i uratować świat, zanim będzie za późno.

W serialu powracają Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry oraz Jeffrey Dean Morgan.

The Boys - pierwsze trzy odcinki 4. sezonu zadebiutują 13 czerwca na Amazon Prime Video.