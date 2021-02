Gremliny dostaną drugi sezon. Co z Mamuśką, The Neighborhood i Bob Hearts Abishola?

fot. materiały prasowe

Dla fanów seriali The Neighborhood, Bob Hearts Abishola oraz Gremlins: Secrets of the Mogwai mamy dobrą wiadomość - powstaną kolejne sezony tych produkcji. Nieco inny los spotkał sitcom Mamuśka, z którym widzom przyjdzie się pożegnać wraz z ósmym sezonem.

Komediowe produkcje telewizji CBS, The Neighborhood oraz Bob Hearts Abishola dostaną kolejne sezony. Pierwsza wspomniana produkcja powróci z nowym, czwartym sezonem, zaś drugi tytuł przedłużono o trzecią serię. Jak powiedział Thom Sherman z CBS, stacja jest niezmiernie dumna z obu produkcji, którym mistrzowsko udaje się łączyć humor wraz z istotnymi kulturowo wątkami, a telewizja z przyjemnością pokaże je w przyszłym sezonie.

Również serialowe Gremliny mogą liczyć na kolejny sezon. HBO zamówiło bowiem kolejną serię animowanej produkcji jeszcze przed premierą pierwszej. Przypomnijmy, że Gremlins: Secrets of the Mogwai to projekt, za który odpowiada Amblin Television oraz Warner Bros Animation.

Niepocieszeni będą za to miłośnicy sitcomu Mamuśka. Produkcja skończy się wraz z emitowaną obecnie ósmą serią, serial nie dostał bowiem kolejnego sezonu. Oto, co producenci wykonawczy serialu powiedzieli w kontekście nadchodzącego końca produkcji:

Jesteśmy zaszczyceni, że przez ostatnie osiem lat mogliśmy powoływać do życia te wspaniałe postaci i dzielić się ich wzlotami oraz porażkami z milionami widzów. Podejmowaliśmy temat wyjścia z alkoholizmu, z uzależnień, co nie jest częste w tego typu produkcjach. Jesteśmy dumni, iż Mamuśka miała pozytywny wpływ na tak wiele osób.

Widzowie mogli śledzić perypetie Mamuśki od 2013 roku.