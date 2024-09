Jak wygląda Grendel? Są pierwsze zdjęcia zza kulis - to nie będzie CGI

fot. Collider

Reklama

Grendel to nowy film fantasy w reżyserii Roberta D. Krzykowskiego i z Jeffem Bridgesem w tytułowej roli, który opowie o kultowym złoczyńcy z historii o Beowulfie. Tym razem to właśnie jego perspektywa na znane wydarzenia zostanie przedstawiona. Collider zaoferował kilka nowych zdjęć z warsztatu Jim Henson's Creature Shop, które zajmuje się tworzeniem praktycznych efektów specjalnych. To dowód na to, że w filmie nie uświadczymy CGI do stworzenia Grendela.

Na pierwszych zdjęciach widać szkice oraz przymiarki stroju. Jak Wam się podoba?

Grendel

Grendel - obsada

Słynnego herosa zagra Dave Bautista, którego ostatnio oglądaliśmy w hicie Diuna 2. Natomiast potwora Grendela zagra popularny Jeff Bridges. Pozostali aktorzy to też znane nazwiska: Bryan Cranston (jako król Hrothgar), Sam Elliott (w roli smoka), Thomasin McKenze (królowa Wealtheow) oraz Aidan Turner (Unferth). Muzyk T Bone Burnett zagra postać, która w historii wykonuje pieśni dla króla i nagra na potrzeby filmu nowe piosenki.

Reżyserem jest Robert D. Krzykowski, który znany jest z takich tytułów jak The Man Who Killed Hitler oraz Then the Bigfoot. Krzykowski także napisał scenariusz.

Przy projekcie będzie pracować słynne studio Jim Henson's Creature Shop, które stworzy potwory i ich wygląd w sposób praktyczny, więc nie będą to efekty komputerowe. Prace mają ruszyć w Europie jeszcze w 2024 roku.

Grendel - o czym jest?

W odróżnieniu od innych adaptacji tej historii pierwowzór literacki zmienia wszystko. Ta opowieść jest pokazana z perspektywy potwora Grendela i oferuje jego spojrzenie na człowieczeństwo. On w powieści relacjonuje poczynania ludzi, nie mogąc pojąć ich żądzy mordu, strachu i brutalności.

Powstało sporo filmów o Beowulfie i Grendelu, ale najbardziej znaną adaptacją jest Beowulf z 2007 roku w reżyserii Roberta Zemeckisa. Była to animacja tworzona technologią motion capture.

Data premiery nie jest znana.

Ranking najlepszych filmów fantasy ostatnich lat

30. Straszne historie