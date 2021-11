Gry Netflixa mogą trafić na urządzenia z iOS-em

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

W listopadzie 2021 roku Netflix oficjalnie uruchomił gamingową sekcję swojego serwisu. Niestety, ze względu na formalne ograniczenia App Store, obecnie dostęp do niej mają wyłącznie użytkownicy sprzętów z Androidem. Przedstawiciele platformy zapowiedzieli jednak, że pracują nad wdrożeniem gier na iOS-a. I jeśli wierzyć Markowi Gurmanowi z serwisu Bloomberg, już wkrótce mogą zrealizować tę obietnicę.

Na przeszkodzie do prowadzenia serwisów gamingowych na smartfonach oraz tabletach Apple stoją zapisy regulaminu App Store, które nie pozwalają na dystrybucję aplikacji, które pełnią rolę agregatorów gier. To m.in. za sprawą tej polityki serwisy pokroju Gogle Stadia, NVIDIA GeForce NOW czy Xbox Cloud Gaming nie mogą funkcjonować na iOS-ie w natywnej odsłonie. Aby obejść ograniczenia Apple, ich operatorzy muszą uciekać się do korzystania z webowych wersji aplikacji.

Według Gurmana Netflix na razie nie planuje podążyć ścieżką wytyczoną przez platformy cloud gamingowe, o czym świadczy kod nowej wersji aplikacji, który miał okazję przeglądać. Autor sugeruje, że Netflix wypuści wszystkie swoje gry jako niezależne aplikacje, których nie będziemy pobierali z poziomu aplikacji VoD. Mają stanowić niezależne oprogramowanie, choć linki-skróty do poszczególnych tytułów znajdą się w netfliksowej bibliotece.

Zdaniem Gurmana wspomniane rozwiązanie ma jednak charakter tymczasowy. Przewiduje, że w przyszłości platforma również może zwrócić się w stronę cloud gamingu, aby obejść ograniczenia Apple i swobodnie zarządzać swoim portfolio gamingowym. Aby jednak taki scenariusz spełnił się, Netflix musiałby przekonać Apple do zmiany regulaminu App Store, wywalczyć odstępstwo od problematycznego zapisu, bądź postawić na aplikację webową.