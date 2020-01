GTA 5 niespodziewanie pojawiło się w usłudze Xbox Game Pass

Microsoft zaskoczył graczy i poinformował, że GTA 5 trafiło do usługi Xbox Game Pass. To świetna wiadomość, biorąc pod uwagę, że jest to jedna z najlepiej ocenianych produkcji ostatnich lat, która w serwisie Metacritic może poszczycić się średnią ocen na poziomie 97% (to średnia dla wersji na konsolę Xbox One). Mimo upływu lat, tytuł ten cieszy się dużym zainteresowaniem, a jego moduł sieciowy, GTA Online, nadal jest rozwijany o nową zawartość.

Xbox Game Pass to abonamentowa usługa Microsoftu, w ramach której użytkownicy otrzymują dostęp do ponad 200 produkcji na konsole Xbox One za 40 zł miesięcznie. W 2019 roku rozszerzono ją także o wersje PC oraz Ultimate (konsola + PC).