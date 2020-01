Na oficjalnej stronie PEGI, czyli europejskiego systemu oceniania gier, pojawił się wpis wskazujący na to, że Metro: Redux może trafić na Nintendo Switch. Obok znaleźć można informację o premierze 31 grudnia 2019 roku, jednak jak nietrudno się domyślić, jest to jedynie tymczasowa data, bo żadnego ogłoszenia jeszcze się nie doczekaliśmy.

Premiera Metro: Redux na Nintendo Switch wydaje się być dość prawdopodobna, biorąc pod uwagę, że na japońską konsolkę trafiło wiele innych gier należących do grupy Koch Media - m.in. GRID: Autosport, Darksiders, Darksiders II i Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered. Jak zwykle jednak bywa w takich sytuacjach, do informacji warto podejść z dystansem do czasu oficjalnego potwierdzenia przez wydawcę.

fot. pegi.info

Metro: Redux to kolekcja dwóch gier z serii pierwszoosobowych strzelanek na podstawie twórczości Dmitrija Głuchowskiego, w skład której wchodzi Metro 2033 oraz Metro: Last Light. Obie produkcje dostępne są już na PC, PlayStation 3, Xboksie 360, PlayStation 4 i Xboksie One. W ubiegłym roku na rynek trafiła kontynuacja cyklu, Metro: Exodus, która przedstawia dalsze losy Artyoma.