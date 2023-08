GTA 6 - kiedy premiera gry? Poznaliśmy prawdopodobny termin

fot. Rockstar Games

GTA 6 to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji ostatnich lat i to mimo tego, że jak na razie nie dostaliśmy żadnych konkretów czy materiałów promocyjnych. Do sieci trafił jednak prawdopodobny termin debiutu gry i co ciekawe, tym razem nie jest to plotka z nieoficjalnego lub anonimowego źródła. Informacja pochodzi bowiem prosto od wydawcy, firmy Take-Two Interactive.

W raporcie finansowym przedstawionym przez Take-Two Interactive zdradzono, że firma przewiduje rekordowe wyniki w kolejnym roku fiskalnym. Żaden konkretny tytuł nie pada, ale sprawa wydaje się jasna: tak duży wzrost przychodów musi wiązać się z jakąś wyczekiwaną przez graczy premierą. A trudno o większy i głośniejszy tytuł w portfolio tego wydawcy niż właśnie Grand Theft Auto VI.

Jesteśmy przekonani, że szykujemy nasze działania na znaczący wzrost w roku fiskalnym 2025, w którym naszym zdaniem dojdzie do nowego rekordu, jeśli chodzi o nasze wyniki operacyjne. Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym udziałowcom za ich ciągłe wsparcie i nie możemy doczekać się rozpoczęcia tego nowego, ekscytującego rozdziału - czytamy w raporcie.

Rok fiskalny 2025 zaczyna się 1 kwietnia 2024 roku i kończy 31 marca 2025 roku. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że GTA 6 zostanie wydane właśnie w tym okienku.