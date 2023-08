Take Two broni ceny portu Red Dead Redemption. Czym ją uzasadnia?

fot. Rockstar Games

Take-Two Interactive i Rockstar Games ogłosili, że Red Dead Redemption oraz dodatek z zombie Red Dead Redemption: Undead Nightmare zostaną przeniesione na Nintendo Switch i PlayStation 4 już 17 sierpnia. I choć są to dobre informacje, bo gra jest przecież świetna, to powód do narzekania się znalazł i społeczność zaczęła wyrażać swoje niezadowolenie z powodu wysokiej ceny wynoszącej 50$. Wydawca jednak nie robi sobie z tego powodu żadnych kłopotów i utrzymuje przy swoim.

IGN zapytał o to Straussa Zelnicka, dyrektora generalnego Take-Two, który tak komentuje sprawę.

Po prostu uważamy, że jest to komercyjnie uzasadniona cena - krótko temat skomentował Zelnick.

Z kolei Hannah Sage, wiceprezes ds. finansów w Take-Two, wysoką cenę gry argumentuje obecnością dodatku. W skład nowego wydania wchodzi bowiem pakiet Undead Nightmare, który lata temu dostępny był jako samodzielny produkt.