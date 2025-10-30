fot. Rockstar Games

Grand Theft Auto VI jak dotąd doczekało się dwóch zwiastunów. Materiały były dość krótkie, ale nie przeszkodziło im to w zdobyciu ogromnego zainteresowania. Wiele osób zastanawia się, kiedy do sieci trafi kolejne wideo, a wraz z nim być może także ruszą zamówienia przedpremierowe na ten wyczekiwany tytuł. Na ten temat pojawiły się już pewne spekulacje, a także branżowe przecieki, choć ich wiarygodność pozostaje trudna do zweryfikowania.

Kiedy może pojawić się trzeci zwiastun GTA 6?

Internauci zauważyli, że oficjalna strona Rockstar Games została zaktualizowana — pojawiły się na niej nowe materiały związane z Grand Theft Auto 6. Zdaniem niektórych, taki krok może być związany z planowanym ogłoszeniem dotyczącym tego tytułu. Część osób podejrzewa, że trzeci zwiastun GTA VI może zostać opublikowany w okolicach ogłoszenia wyników finansowych Take-Two, które zaplanowano na 6 listopada. Wcześniej z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku drugiego trailera.

Podobnego zdania jest profil Zap Actu GTA6, powołujący się na „wiarygodne źródła”. Warto jednak zaznaczyć, że w tym przypadku nie podano żadnych konkretów, a sam profil jest stosunkowo nowy — dlatego do publikowanych przez niego informacji warto podchodzić z pewnym dystansem.

Premiera GTA 6 została zaplanowana na 26 maja 2026 roku. Tego dnia gra ma trafić na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

