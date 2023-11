GTA 6 - zapowiedź jeszcze w tym tygodniu? Źródło tego przecieku jest bardzo solidne

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Rockstar Games

Jeszcze w tym tygodniu możemy doczekać się pierwszej oficjalnej zapowiedzi GTA 6. Informacja ta pochodzi z naprawdę sprawdzonego źródła, bo podał ją Jason Schreier z Bloomberga, który wielokrotnie udowadniał, że jest osobą godną zaufania jeśli chodzi o branżowe przecieki. Dziennikarz dodał też, że na pierwszy zwiastun nie musielibyśmy czekać dużo dłużej, bo ten mógłby pojawić się w grudniu. Taki termin nie byłby przypadkowy, bo to właśnie w przyszłym miesiącu słynna seria będzie obchodzić swoje 25. urodziny.

Zdaniem osób zaznajomionych z planami, Rockstar Games, oddział Take-Two Interactive Software, chce zapowiedzieć nowe, wyczekiwane przez wielu Grand Theft Auto w przyszłym tygodniu.

W artykule opublikowanym na łamach Bloomberga powtórzono też wcześniejsze doniesienia, wskazujące na to, że w grze wcielimy się w dwójkę bohaterów i trafimy do fikcyjnej wersji Miami.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1722086391431963100

Przypominamy również, że we wrześniu 2022 roku doszło do wielkiego wycieku w Rockstar Games, w wyniku którego do sieci trafiło wiele materiałów z wczesnej wersji produkcji.