GTA 6 bez opóźnień? Take-Two ponownie wspomina o terminie premiery

fot. Rockstar Games

Reklama

Take-Two opublikowało kolejny raport dotyczący działalności firmy. Choć jest on skierowany przede wszystkim do inwestorów, to nie zabrakło w nim również pewnej informacji, która może zainteresować graczy. Wspomniano tam bowiem o planowanym terminie premiery GTA 6. Wygląda na to, że wydawca, przynajmniej na razie, nie przewiduje żadnych opóźnień, a gra miałaby trafić na rynek pod koniec 2025 roku.

Rockstar Games nadal inwestuje w markę i planuje wypuścić Grand Theft Auto VI jesienią roku kalendarzowego 2025 - napisano.

Powyższa informacja jest istotna przede wszystkim z uwagi na to, jakie plotki niedawno pojawiały się w sieci. Przypomnijmy, że można było natrafić na wzmianki, z których wynikało, że podjęto decyzję o przesunięciu tej wyczekiwanej produkcji na rok 2026. Warto natomiast pamiętać, że takie rzeczy potrafią zmieniać się bardzo dynamicznie, dlatego trzeba mieć świadomość, że data premiery Grand Theft Auto VI może jednak ulec zmianie w przyszłości.

GTA - najlepsze gry według Metacritic