GTA 6 - pierwszy zwiastun gry! To wideo rozpali internet do czerwoności

fot. Rockstar Games

To bez wątpienia najbardziej wyczekiwana produkcja ostatnich lat, a wielu graczy zastanawiało się, kiedy zobaczymy pierwszy zwiastun GTA 6. Do sieci regularnie trafiały plotki i przecieki na ten temat, ale Rockstar dopiero pod koniec listopada podał konkretny termin i ujawnił, że wideo pojawi się w sieci 5 grudnia o godzinie 15:00 czasu polskiego. Tak się jednak nie stało. Wideo opublikowano kilkanaście godzin wcześniej, niedługo po jego wycieku do internetu.

W trailerze mamy okazję zobaczyć nowe postacie oraz lokację, którą gracze powinni już dobrze znać. Wracamy bowiem do Vice City, a więc miejsca, które fanom GTA kojarzy się z jedną z najlepszych odsłon, wydaną w 2002 roku.

Grand Theft Auto VI - zwiastun gry

Niestety w zwiastunie zabrakło konkretnej daty premiery GTA VI. Zdradzono jedynie, że ta wyczekiwana produkcja trafi na rynek w 2025 roku.

