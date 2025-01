UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Serial Fallout z 2024 roku nieoczekiwanie stał się jedną z najlepszych adaptacji gier, a przy okazji jedną z popularniejszych produkcji spod szyldu Prime Video. Zainteresowanie było na tyle duże, że osoby niemające nic wspólnego z grową serią postanowiły dać jej szansę, co przełożyło się na ponowny wzrost sprzedaży. O powstawaniu 2. sezonu informowano już niedługo po zakończeniu pierwszego, co nie powinno dziwić zważywszy na statystyki, a także ciepłe przyjęcie zarówno przez krytyków, co i publiczność. Najnowsza plotka wskazuje natomiast, kto mógłby dołączyć do tej produkcji.

Kumail Nanjiani obsadzony w 2. sezonie Fallouta?

Zdaniem insidera TheInsneider, którego informacje w przeszłości się sprawdzały, Kumail Nanjiani dołączył do obsady 2. sezonu Fallouta. Aktor został nominowany do Oscara za scenariusz do I tak cię kocham. Możecie go również kojarzyć ze Stubera lub Eternals. Udzielał też głosu w takich grach jak Mass Effect: Andromeda czy Śródziemie: Cień Wojny.

