Grand Theft Auto VI powstaje, ale na premierę gry trzeba będzie długo czekać

Rockstar słynie nie tylko z wysokiej jakości gier, ale też tego, że trzeba na nie długo czekać. Firma może sobie jednak na to pozwolić, bo każda ich kolejna pozycja jest hitem i to nie tylko pod względem finansowym. Autorzy takich tytułów, jak Red Dead Redemption 2 czy Grand Theft Auto V mają już pracować nad kontynuacją tej drugiej serii. Niestety, wszystko wskazuje na to, że na premierę GTA VI trzeba będzie jeszcze długo czekać.

O nowym projekcie Rockstara wspomina Jason Schreier, dziennikarz Kotaku, który jest dobrze poinformowany na temat tego, co dzieje się w branży. Przekazuje on, że dotarł do wewnętrznej korespondencji studia i wynika z niej, że firma chce uniknąć crunchu (długiej pracy po godzinach, szczególnie w końcowych fazach produkcji) przy kolejnym projekcie. Tym projektem zaś ma być właśnie nowe GTA.

Dziennikarz zaznacza jednak, że produkcja jest dopiero na wstecznym etapie, a to zaś oznacza, że do jej premiery zostało jeszcze wiele czasu. Schreier wspomina również, że będzie to gra średniej wielkości, która rozbudowywana będzie regularnymi aktualizacjami po premierze, co również ma przyczynić się do zmniejszenia crunchu.