Horizon Zero Dawn 2 - zwiastun i tytuł. Będzie kontynuacja historii Aloy na PS5!

Horizon: Forbidden West - taki tytuł będzie nosić kontynuacja gry Horizon: Zero Dawn z 2017 roku. Na poniższym zwiastunie możecie zobaczyć jak produkcja prezentuje się w całej okazałości. Już pierwsza część wyciskała z konsoli Sony siódme poty, czy jej kontynuacja też wydobędzie z najnowszej generacji to, co najlepsze?

Gra zabierze nas na nowe tereny, opanowane przez nowe maszyny. Jak zapowiada zwiastun, również pod wodę. Pierwsza odsłona zyskała sobie już wierną rzeszę fanów, a główna bohaterka stała się jednym z symboli marki Sony. Czy dalsza podróż Aloy przez zniszczony apokalipsą świat wzbudzi równie wielkie emocje? O tym przekonamy się za jakiś czas, niestety twórcy nie wyjawili dokładnej daty premiery.