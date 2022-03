GTA V wraca na szczyt sprzedaży. Nowa wersja gry pokonała Elden Ring

fot. Rockstar Games

Games Sales Data ujawniło najlepiej sprzedające się gry w Wielkiej Brytanii w ubiegłym tygodniu. Na szczyt powróciło Grand Theft Auto V, kończąc tym samym dominację Elden Ring. Do takiego stanu rzeczy w dużym stopniu przyłożyła się niedawna premiera ulepszonej wersji na konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X.

Największą popularnością cieszyło się wydanie na konsole PlayStation 5, które stanowiło aż 55% ogólnych wyników gry. Sprzedaż na Xbox Series to 35%, a Xbox One, PC i PS4 dołożyły do rezultatu odpowiednio 6, 3 i 1%. Skąd takie różnice? To proste: produkcja studia Rockstar aktualnie jest dostępna w najniższej cenie właśnie na konsolach PS5 (ze zniżką -75%) oraz Xbox Series S/X (-50%).

Jednocześnie poinformowano, że "nowe" GTA 5 to druga największa premiera tego roku jeśli chodzi o gry wydawane w wersji cyfrowej. Pierwsze miejsce w tym zestawieniu w dalszym ciągu zajmuje dzieło japońskiego studia From Software.

