Strażnicy Galaktyki - zapowiedź nowej atrakcji w Disney World. Uczestników czeka szalona kosmiczna przejażdżka

fot. Disney/Marvel

Guardians Of The Galaxy: Cosmic Rewind to nowa atrakcja turystyczna w parku rozrywki Walt Disney World Resort w EPCOT na Florydzie, której otwarcie nastąpi 27 maja 2022 roku. Disney promuje ten rollercoaster, jako pierwszą kolejkę w historii, która startuje do tyłu, a wagoniki obracają się o 360 stopni, dzięki czemu uczestnicy przejażdżki mogą obserwować, co dzieje się wokół nich.

Atrakcja rozpoczyna się od zwiedzania Galaxarium, które przypomina planetarium, gdzie prezentowane są podobieństwa i różnice między galaktykami Xandar i Ziemi. Gdy goście zbliżają się do kulminacyjnego punktu trasy, wszystko się zmienia. Parkowicze zostają wezwani do działania, aby pomóc Strażnikom Galaktyki. Dołączają do Rocketa, Groota, Gamory i Star-Lorda w pilnej misji, w której cofają się, obracają i ruszają w stronę akcji w ekscytującym pościgu w kosmosie.

Poniżej znajduje się filmowa zapowiedź tej niezwykłej przejażdżki.

Guardians Of The Galaxy: Cosmic Rewind - zapowiedź atrakcji

Oprócz wymienionych bohaterów ze Strażników Galaktyki pojawi się również w atrakcji nowa postać, którą gra Terry Crews. Wciela się w dowódcę, który nazywa się Tal Marik i jest też doradcą Nova Prime (Glenn Close). Bohater będzie prosić Strażników o pomoc w kryzysie.