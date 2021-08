Guardians of the Galaxy - oto Wielki Unifikator Raker. Zobacz nowe wideo z gry

fot. Square Enix

Firmy Eidos Montreal i Square Enix opublikowały w sieci kolejne wideo z nadchodzącej gry Marvel’s Guardians of the Galaxy. Jest to kolejna scenka przerywnikowa, na jaką trafimy w grze i jednocześnie przedstawienie kolejnej z postaci. Tym razem przybliżono nam Wielkiego Unifikatora Rakera.

Wedle opisu widocznego pod opublikowanym nagraniem, Wielki Unifikator Raker jest przywódcą Powszechnego Kościoła Prawdy. To tajemnicza organizacja, która zamierza obdarować galaktykę "Obietnicą". To oczywiście nie przypada do gustu Strażnikom Galaktyki. Tytułowi bohaterowie wyruszają więc na spotkanie z Rakerem. Można spodziewać się, że jego przebieg będzie zależeć od decyzji podjętych w trakcie dialogów, bo twórcy kilkukrotnie dawali znać, że w grze nie zabraknie wyborów moralnych.

Marvel's Guardians of the Galaxy zadebiutuje 26 października na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch (Cloud Version).